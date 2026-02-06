Составлен список звезд, которым на долгие годы запрещен въезд в Россию

Комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково и запретили въезд в Россию. Кто еще из ранее популярных в РФ артистов теперь невъездной и почему?

Кому из комиков запретили въезд в Россию

Нурлан Сабуров в ночь на 6 февраля был задержан в московском аэропорту Внуково после прилета из Дубая. Комику не позволили въехать на территорию России.

Стендап-комику из Казахстана запретили въезд на территорию России на 50 лет, передает РЕН ТВ. По информации канала, это произошло из-за его высказываний, критикующих специальную военную операцию, а также из-за его попыток незаконно легализоваться в стране.

Сабуров стал третьим известным юмористом, которому запретили въезжать на территорию России.

Федеральная служба безопасности РФ в апреле прошлого года сообщила, что по инициативе ведомства комиков Дмитрия Романова и Вячеслава Комиссаренко лишили российского гражданства. Более того, было принято решение запретить артистам въезд в страну.

Кто еще из артистов не сможет в ближайшие годы попасть в Россию

Весной 2022 года певица Наргиз Закирова покинула Россию и отправилась в родной Узбекистан. Она выразила несогласие с политикой российских властей и не поддержала спецоперацию. В мае 2022 года артистка попыталась вернуться в Москву, но не смогла.

24 мая исполнительница прилетела в Домодедово. На паспортном контроле ее остановили и вручили уведомление о запрете на въезд в Россию на 50 лет, который будет действовать даже в случае смены имени или фамилии.

В 2022 году был опубликован полный список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым будет запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. В нем значится 31 человек. Официального подтверждения списка со стороны правоохранительных органов РФ не поступало.

Всего в перечне 31 человек, среди них Дмитрий Комаров, Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), Алексей Потапенко (Потап), Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и Мила Савицкая (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Бывшему ведущему программы «Орел и решка» и видеоблогеру Антону Птушкину также в 2022 году запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Основанием для этого послужили его жесткие и критические высказывания по поводу российской спецоперации на Украине.

