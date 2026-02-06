Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 14:54

Сабурова заподозрили в отмывании денег

РИА Новости: Сабуров пытался отмыть заработанные в РФ деньги через посредников

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников, заявил в беседе с РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, только в 2024 году юморист задекларировал свыше 50 млн рублей.

Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги. <...> Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Сабурова собирались задержать еще 3 февраля во время его прилета в Екатеринбург. Однако задержание не состоялось, поскольку тогда выступление артиста отменили, и в столицу Урала он не полетел. Многие фанаты до сих пор не могут вернуть деньги.

До этого стало известно, что стендаперу запретили въезд в Россию на 50 лет. Соответствующее решение принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил официальное предписание в аэропорту Внуково.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в свою очередь выразил мнение, что Сабурова могут включить в список экстремистов Росфинмониторинга. В то же время он предположил, что если шоумен извинится, то, вероятно, его начнут снова пускать в РФ.

Нурлан Сабуров
Россия
доходы
комики
