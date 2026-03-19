19 марта 2026 в 12:03

В Госдуме оценили идею ограничить выбор региона для ипотеки

Депутат Аксененко: граждане должны сами выбирать регион для ипотеки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне должны сами выбирать, в каком регионе брать ипотеку, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что региональные ограничения негативно скажутся на качестве жизни граждан.

Например, родился, окончил школу и прописан человек в каком-то небольшом городе Приволжского федерального округа, а получать высшее образование поехал в Новосибирск, там же и женился. В молодой семье появляется ребенок, принимается решение брать ипотеку. Но смогут ли они взять ипотеку в Новосибирске, где фактически жили, учились, создали семью и работают? Или обязаны уехать туда, где жизнь совсем не настроена, — рассказал Аксененко.

Депутат подчеркнул, что важно соблюдать баланс между региональными интересами и правами граждан. По его словам, нововведения должны способствовать развитию, а не препятствовать выбору комфортных условий для жизни.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что российским банкам следует кардинально изменить структуру ипотечного платежа, направляя на погашение основного долга не менее половины вносимой заемщиком суммы. По его словам, действующая система кредитования является несправедливой по отношению к гражданам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда с ножом похитила двоих знакомых в центре Ангарска
Калас рассказала о недопониманиях между Европой и США по Ближнему Востоку
Каллас призвала ЕС найти альтернативу капитуляции Киева перед Россией
Почти 200 БПЛА, голодные украинцы, террористы: ВСУ атакуют РФ 19 марта
Роскомнадзор опроверг сообщения о нехватке мощностей для блокировок
Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования самокатов
Ситуация в Дубае 19 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
В ГД ответили, почему ЕС не запрещает Украине атаковать «Турецкий поток»
Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илии II
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

