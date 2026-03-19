В Госдуме оценили идею ограничить выбор региона для ипотеки Депутат Аксененко: граждане должны сами выбирать регион для ипотеки

Россияне должны сами выбирать, в каком регионе брать ипотеку, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что региональные ограничения негативно скажутся на качестве жизни граждан.

Например, родился, окончил школу и прописан человек в каком-то небольшом городе Приволжского федерального округа, а получать высшее образование поехал в Новосибирск, там же и женился. В молодой семье появляется ребенок, принимается решение брать ипотеку. Но смогут ли они взять ипотеку в Новосибирске, где фактически жили, учились, создали семью и работают? Или обязаны уехать туда, где жизнь совсем не настроена, — рассказал Аксененко.

Депутат подчеркнул, что важно соблюдать баланс между региональными интересами и правами граждан. По его словам, нововведения должны способствовать развитию, а не препятствовать выбору комфортных условий для жизни.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что российским банкам следует кардинально изменить структуру ипотечного платежа, направляя на погашение основного долга не менее половины вносимой заемщиком суммы. По его словам, действующая система кредитования является несправедливой по отношению к гражданам.