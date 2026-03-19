Эксперт объяснил, почему в Иране провалился «ливийский сценарий» Востоковед Семенов: США хотели повторить в Иране ливийский сценарий 2011 года

Происходящее в Иране изначально было попыткой реализовать ливийский сценарий 2011 года, предполагавший западную интервенцию, заявил в интервью ИС «Вести» востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов. Однако, по его словам, события в Исламской Республике получили совершенно иное развитие.

Изменение первоначального сценария произошло в момент протестов, начавшихся в конце 2025 года, отметил эксперт. Попытка запустить аналогичный ливийскому механизм в Иране оказалась неудачной.

Мы помним в конце прошлого года, действительно, начались протесты, но этот сценарий пошел совсем по другому развитию. Потому что оказалось, что иранский народ гораздо в большей степени консолидирован вокруг правительства, вокруг власти, — сказал Семенов.

В Ливии, напротив, такой консолидации не наблюдалось, что и предопределило исход событий, добавил эксперт. По его мнению, иранские власти смогли удержать ситуацию под контролем благодаря поддержке населения.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в годовщину принятия резолюции Совбеза ООН по Ливии напомнила о преступлениях западных стран. Выступая на брифинге, она поинтересовалась, когда США, Франция и Великобритания выплатят компенсации Ираку и Ливии за разрушительные интервенции, которые произошли в 2003 и 2011 годах соответственно.