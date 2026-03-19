19 марта 2026 в 11:57

Эксперт объяснил, почему в Иране провалился «ливийский сценарий»

Востоковед Семенов: США хотели повторить в Иране ливийский сценарий 2011 года

Происходящее в Иране изначально было попыткой реализовать ливийский сценарий 2011 года, предполагавший западную интервенцию, заявил в интервью ИС «Вести» востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов. Однако, по его словам, события в Исламской Республике получили совершенно иное развитие.

Изменение первоначального сценария произошло в момент протестов, начавшихся в конце 2025 года, отметил эксперт. Попытка запустить аналогичный ливийскому механизм в Иране оказалась неудачной.

Мы помним в конце прошлого года, действительно, начались протесты, но этот сценарий пошел совсем по другому развитию. Потому что оказалось, что иранский народ гораздо в большей степени консолидирован вокруг правительства, вокруг власти, — сказал Семенов.

В Ливии, напротив, такой консолидации не наблюдалось, что и предопределило исход событий, добавил эксперт. По его мнению, иранские власти смогли удержать ситуацию под контролем благодаря поддержке населения.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в годовщину принятия резолюции Совбеза ООН по Ливии напомнила о преступлениях западных стран. Выступая на брифинге, она поинтересовалась, когда США, Франция и Великобритания выплатят компенсации Ираку и Ливии за разрушительные интервенции, которые произошли в 2003 и 2011 годах соответственно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда с ножом похитила двоих знакомых в центре Ангарска
Калас рассказала о недопониманиях между Европой и США по Ближнему Востоку
Каллас призвала ЕС найти альтернативу капитуляции Киева перед Россией
Почти 200 БПЛА, голодные украинцы, террористы: ВСУ атакуют РФ 19 марта
Роскомнадзор опроверг сообщения о нехватке мощностей для блокировок
Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования самокатов
Ситуация в Дубае 19 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
В ГД ответили, почему ЕС не запрещает Украине атаковать «Турецкий поток»
Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илии II
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

