Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой о языках

На переговорах в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмешил ливийского коллегу Тахера Баурома своей шуткой о языке общения, сообщает РИА Новости. Российский министр начал беседу на английском языке: он поблагодарил ливийского коллегу за визит в Москву и отметил перспективы развития двусторонних отношений. В ответ ливийский гость предложил вести разговор на арабском и русском языках с привлечением переводчика.

А я думал, я по-русски говорил, — сказал Лавров.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что Лавров проведет в Москве переговоры с исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства Ливии. По ее словам, встреча была запланирована 21 апреля.

До этого западные СМИ сообщили, что США своими военными учениями Flintlock 2026 пытаются снизить влияние России в Ливии. Предполагается, что маневры дадут африканскому государству доступ к оборудованию США и их партнеров. Учения Flintlock 2026 стартовали в Ливии и Кот-д'Ивуаре накануне, 15 апреля. Замглавы африканского командования США (AFRICOM) генерал-лейтенант Джон Бреннан анонсировал их проведение осенью 2025 года во время визита в Триполи и Сирт, где встретился с представителями враждующих правительств.