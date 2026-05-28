МИД России ответил на заявление Армении о желании сохранить сотрудничество МИД РФ: Москва будет судить о сотрудничестве с Арменией не по словам, а по делам

Москва будет делать выводы насчет дальнейшего развития отношений с Арменией по делам, а не по словам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, российская сторона слышит заявления официальных армянских лиц о намерении Еревана сохранить отношения с Россией.

Мы слышим заявления официальных армянских лиц о намерении Еревана сохранить отношения с Россией, о том, что не позволят кому-либо использовать республику против нашей страны, однако, судить мы привыкли не по словам только, а еще и по делам. А они с упомянутыми словами почему-то все больше и больше расходятся, — сказала Захарова.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что отказ Еревана от дружественных связей с Москвой является серьезной ошибкой. По его словам, преимущества членства в ЕАЭС, которые использовало нынешнее армянское руководство во внутренней политике, могут легко исчезнуть.

До этого глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев сообщил, что Россия не сможет продолжать поставлять Армении газ и нефтепродукты по прежним ценам, если страна вступит в Европейский союз. Он подчеркнул, что заранее уведомил армянского коллегу о возможных последствиях, чтобы избежать недопонимания в будущем.