20 апреля 2026 в 16:50

Захарова анонсировала переговоры Лаврова с коллегой из арабской страны

Захарова: Лавров проведет переговоры с и. о. главы МИД Ливии 21 апреля

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром, заявила РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. По ее словам, встреча пройдет 21 апреля.

На 21 апреля в Москве намечены переговоры Сергея Викторовича Лаврова с его ливийским коллегой Тахером аль-Бауром, — сказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что кризис в Персидском заливе затронет страны ОДКБ. Он отметил, что обострение ситуации неизбежно скажется на государствах объединения. По его словам, дополнительного внимания требует и нестабильная обстановка вокруг Афганистана. Он также указал, что одновременно усиливаются боевые действия в Ливане.

До этого Лавров подчеркнул, что силы, поддерживающие хаотичное состояние на Ближнем Востоке, стремятся к расколу исламского мира. По его мнению, это очевидно и не вызывает сомнений.

Министр также заявлял, что перспективы создания Палестинского государства уменьшаются. Он пояснил, что как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан наблюдается полный застой.

