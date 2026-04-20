Лавров предупредил о последствиях кризиса в Персидском заливе для ОДКБ

Кризис в Персидском заливе не обойдет стороной страны Организации Договора о коллективной безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Глава ведомства также отметил, что нестабильная ситуация вокруг Афганистана требует дополнительного внимания союзников, передает пресс-служба МИД РФ.

Но кризис в Персидском заливе в результате неспровоцированной агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран <…>. Это не пройдет стороной наш регион, — сказал Лавров.

По словам дипломата, параллельно расширяются война в Ливане и военные действия против Сирии, что создает угрозу раскола этого государства. Министр подчеркнул, что Израиль официально заявляет о намерении расширить свои границы, исключая появление независимой Палестины.

Лавров добавил, что тревога по поводу последствий кризиса звучит не только на Аравийском полуострове, но и на Каспии, Южном Кавказе и в Центральной Азии. Нестабильность переливается из одного региона в другой, поэтому отголоски ближневосточных событий неизбежно затронут и пространство ОДКБ.

Ранее глава МИД РФ заявил, что силы, которые поддерживают состояние хаоса в Ближневосточном регионе, ставят перед собой цель расколоть исламский мир. По его словам, это абсолютно очевидно и не вызывает никаких сомнений.