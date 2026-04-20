20 апреля 2026 в 13:25

Лавров предупредил о последствиях кризиса в Персидском заливе для ОДКБ

Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Кризис в Персидском заливе не обойдет стороной страны Организации Договора о коллективной безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Глава ведомства также отметил, что нестабильная ситуация вокруг Афганистана требует дополнительного внимания союзников, передает пресс-служба МИД РФ.

Но кризис в Персидском заливе в результате неспровоцированной агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран <…>. Это не пройдет стороной наш регион, — сказал Лавров.

По словам дипломата, параллельно расширяются война в Ливане и военные действия против Сирии, что создает угрозу раскола этого государства. Министр подчеркнул, что Израиль официально заявляет о намерении расширить свои границы, исключая появление независимой Палестины.

Лавров добавил, что тревога по поводу последствий кризиса звучит не только на Аравийском полуострове, но и на Каспии, Южном Кавказе и в Центральной Азии. Нестабильность переливается из одного региона в другой, поэтому отголоски ближневосточных событий неизбежно затронут и пространство ОДКБ.

Ранее глава МИД РФ заявил, что силы, которые поддерживают состояние хаоса в Ближневосточном регионе, ставят перед собой цель расколоть исламский мир. По его словам, это абсолютно очевидно и не вызывает никаких сомнений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

