Лавров раскрыл смысл устроенного на Ближнем Востоке хаоса

Силы, которые поддерживают состояние хаоса в Ближневосточном регионе, ставят перед собой цель расколоть исламский мир, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. По его словам, это абсолютно очевидно и не вызывает никаких сомнений. Трансляция его выступления идет на сайте МИД РФ.

Нет никаких сомнений, что те, кто всячески пытаются этот хаос поддерживать, имеют в качестве одной из не самых маловажных целей углубление раскола в исламском мире. Это абсолютно очевидно, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что пока западные государства действуют методами диктата и присвоения чужого, страны — участницы ОДКБ намерены оставаться в рамках международного права и не собираются отступать от его норм.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в Организации Договора о коллективной безопасности всегда могут рассчитывать на Белоруссию. Он также отметил профессиональный и управленческий опыт нового генерального секретаря объединения Таалатбека Масадыкова.