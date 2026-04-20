20 апреля 2026 в 12:36

Лавров раскрыл смысл устроенного на Ближнем Востоке хаоса

Лавров: поддерживающие хаос на Ближнем Востоке хотят расколоть исламский мир

Сергей Лавров
Силы, которые поддерживают состояние хаоса в Ближневосточном регионе, ставят перед собой цель расколоть исламский мир, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. По его словам, это абсолютно очевидно и не вызывает никаких сомнений. Трансляция его выступления идет на сайте МИД РФ.

Нет никаких сомнений, что те, кто всячески пытаются этот хаос поддерживать, имеют в качестве одной из не самых маловажных целей углубление раскола в исламском мире. Это абсолютно очевидно, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что пока западные государства действуют методами диктата и присвоения чужого, страны — участницы ОДКБ намерены оставаться в рамках международного права и не собираются отступать от его норм.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в Организации Договора о коллективной безопасности всегда могут рассчитывать на Белоруссию. Он также отметил профессиональный и управленческий опыт нового генерального секретаря объединения Таалатбека Масадыкова.

ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

