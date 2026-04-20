20 апреля 2026 в 12:28

Лавров публично унизил Запад, указав на различие с ОДКБ

Лавров: ОДКБ будет соблюдать право, несмотря на методы диктата стран Запада

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пока западные государства действуют методами диктата и присвоения чужого, страны — участницы ОДКБ намерены оставаться в рамках международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской ассамблеи объединения. Глава ведомства отметил, что эти государства не собираются отступать от закрепленных норм.

Я считаю принципиально важным, что в нынешний период, когда Запад все чаще, все шире прибегает к нелегитимному применению силы, неоколониальным методам диктата и прямого грабежа, страны ОДКБ, процитированные мной, цели своей деятельности не меняют и не пересматривают, — сказал министр.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана пройдут совместные учения сил ОДКБ. В ходе заседания Военного комитета ОДКБ участники также обсудили военно-политическую обстановку.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что основное внимание страны ОДКБ сосредоточили на развитии коллективной системы противовоздушной обороны. Он уточнил, что приоритетом также станет подготовка и обучение военных специалистов.

