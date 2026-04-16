Минобороны раскрыло главную цель в совершенствовании ОДКБ

Минобороны: ОДКБ сделала основной целью совершенствование коллективной ПВО

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: МО РФ
Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности сделали основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на заседании Военного комитета ОДКБ. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны России, также в фокусе внимания окажется обучение военных кадров.

Глава российского Генштаба отметил, что основной упор сделан на совершенствовании противовоздушной обороны коллективных авиационных сил и обучении военных кадров ОДКБ, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в центре внимания глав генштабов также находились вопросы организации совместной оперативной и боевой подготовки. В ходе обсуждения особое внимание было уделено необходимости адаптации этих процессов к реалиям современных вооруженных конфликтов.

Ранее Герасимов заявлял, что Организация Договора о коллективной безопасности запланировала шесть совместных учений в 2026 году. По его словам, два из них пройдут в Белоруссии, еще одно — в Казахстане.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

