Минобороны раскрыло главную цель в совершенствовании ОДКБ

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности сделали основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на заседании Военного комитета ОДКБ. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны России, также в фокусе внимания окажется обучение военных кадров.

В министерстве отметили, что в центре внимания глав генштабов также находились вопросы организации совместной оперативной и боевой подготовки. В ходе обсуждения особое внимание было уделено необходимости адаптации этих процессов к реалиям современных вооруженных конфликтов.

Ранее Герасимов заявлял, что Организация Договора о коллективной безопасности запланировала шесть совместных учений в 2026 году. По его словам, два из них пройдут в Белоруссии, еще одно — в Казахстане.