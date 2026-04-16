16 апреля 2026 в 16:09

Герасимов раскрыл, сколько совместных учений проведет ОДКБ

Валерий Герасимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Организация Договора о коллективной безопасности запланировала шесть совместных учений в 2026 году, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе заседания Военного комитета ОДКБ. По его словам, которые приводит канал Минобороны РФ в мессенджере MAX, два из них пройдут в Белоруссии, еще одно — в Казахстане.

В текущем году запланировано шесть совместных учений, три из них пройдут на территории Российской Федерации, два учения — на территории Белоруссии и одно — Республики Казахстан, — уточнил Герасимов.

В Минобороны добавили, что в ходе заседания участники подробно обсудили складывающуюся военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Также были определены практические шаги по наращиванию военного потенциала организации в интересах обеспечения региональной стабильности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Организации Договора о коллективной безопасности всегда могут рассчитывать на республику. Он также отметил профессиональный и управленческий опыт нового генерального секретаря объединения Таалатбека Масадыкова.

