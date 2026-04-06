Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ

В Организации Договора о коллективной безопасности всегда могут рассчитывать на Белоруссию, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он также отметил профессиональный и управленческий опыт нового генерального секретаря объединения Таалатбека Масадыкова, передает БелТА.

Вы на нас можете всегда рассчитывать. Вы знаете, что белорусская сторона вашу кандидатуру однозначно поддержала. Мы прекрасно понимаем: вы человек опытный, знаете постсоветское пространство, но вы хорошо знаете и Запад, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер сообщил, что ОДКБ необходимо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией. Глава государства отметил, что в республике сейчас сложная внутриполитическая ситуация, особенно в электоральный период.

До этого стало известно, что учения ОДКБ в 2026 году пройдут в Казахстане, России, Таджикистане и Белоруссии. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, что всего предусмотрено 60 мероприятий. Так, например, в сентябре на территории Казахстана пройдут совместные военные учения с участием подразделений Коллективных сил быстрого развертывания стран Центральной Азии под названием «Рубеж».