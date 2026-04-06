Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ

Организации Договора о коллективной безопасности необходимо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. Глава государства отметил, что в республике сейчас сложная внутриполитическая ситуация, особенно в электоральный период, передает БелТА.

Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Армения, хотя формально и не поддерживает активную работу в рамках ОДКБ, тем не менее остается членом организации. По словам президента, ситуация в Армении является очень непростой, что требует от ОДКБ взвешенных и дипломатичных шагов. Он добавил, что организации следует избегать резких действий и высказываний, которые могли бы усугубить положение.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путина и премьер-министра Армении Никол Пашинян проводили переговоры в закрытом формате из-за их откровенности. Разговор двух лидеров пресс-секретарь назвал полезным и открытым.