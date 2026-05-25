Тихановская впервые посетила Киев с официальным визитом

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская впервые прибыла с официальным визитом в Киев, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его информации, она приехала в столицу Украины на поезде.

Визит Тихановской был анонсирован главой Министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Источники отметили, что все это происходит в контексте угроз украинского президента Владимира Зеленского в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что причиной угроз Зеленского в адрес Лукашенко стал страх, который он испытал после совместных учений Белоруссии и России. По его словам, украинскому политику нужно было отреагировать на происходящее, поэтому он и перешел к рассказам о превентивных ударах.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что НАТО пытается с помощью Зеленского запугать главу Белоруссии. Эксперт считает, что Киев намерен спровоцировать Минск на резкие ответные высказывания.