«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева Эйсмонт: в Минске не знают о якобы планах Киева возбудить дело против Лукашенко

В Минске ничего не знают о якобы имеющихся у Киева планах возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Так она прокомментировала сообщения украинских СМИ, отметив, что эта информация в Белоруссии мало кого волнует, передает РИА Новости.

Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но <…> нас это мало волнует, — сказала Эйсмонт.

Ранее украинское издание «Европейская правда» сообщило, что власти Украины хотят начать уголовное преследование Лукашенко и что этот вопрос обсуждался во время встречи президента страны Владимира Зеленского с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской в Вильнюсе.

Ранее Лукашенко призвал правительство Украины немедленно прекратить «гробить людей» в конфликте и не зацикливаться на территориальных вопросах. По его словам, мир на этой земле необходим, и эта возможность сегодня существует.

До этого Лукашенко заявил, что после завершения конфликта Украине не окажет помощи никто, кроме России и Белоруссии. По его мнению, западные партнеры, в первую очередь США, отвернутся от Киева, переключив внимание на другие кризисные регионы мира.