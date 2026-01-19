Лукашенко потребовал от Киева перестать «гробить людей» Лукашенко призвал Киев прекратить гибель людей и не зацикливаться на территориях

Правительству Украины необходимо как можно скорее прекратить «гробить людей» в ходе конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым в Минске. Он также призвал Киев не зацикливаться на территориальных вопросах, передает БелТА.

Надо понимать украинцам: [дело] не в том, что кусочек туда, кусочек сюда этой земли, территории. Все это понятно, это болезненно для любой страны. Но люди разберутся, где им жить, — убежден Лукашенко.

Он выразил уверенность, что с конфликтом на Украине в конечном итоге «разберутся». По словам Лукашенко, сегодня «есть такая возможность».

Как бы там украинцы сегодня ни артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир, — заключил белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что после окончания конфликта на Украине никто не поможет стране, кроме России и Белоруссии. По его словам, после прекращения боевых действий западные партнеры отвернутся от Киева.