Лукашенко раскрыл, кто поможет Украине после СВО Лукашенко: после СВО Украине помогут только Россия и Белоруссия

В послевоенный период Украине никто не поможет, кроме России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым. По его словам, после завершения конфликта западные партнеры отвернутся от Киева, передает агентство БелТА.

Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время, — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что США переключат внимание на другие регионы, включая Иран, Йемен и Тайвань, и забудут про Украину. Он также заявил, что сейчас существует возможность урегулирования конфликта, несмотря на позицию Киева.

Ранее Лукашенко заявил, что в оборонном плане Белоруссия и Россия являются единым целым, и разделить их уже трудно. Белорусский лидер подчеркнул, что страны готовы совместно защищать свои интересы.

До этого Лукашенко признался, что не может предсказать развитие мировых событий. По мнению белорусского президента, мир оказался «бешеным и ошалевшим». При этом Лукашенко оценил 2025 год как успешный для Белоруссии, отметив, что удалось избежать неблагоприятных сценариев благодаря единству общества.