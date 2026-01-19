Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:17

Лукашенко раскрыл, кто поможет Украине после СВО

Лукашенко: после СВО Украине помогут только Россия и Белоруссия

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

В послевоенный период Украине никто не поможет, кроме России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым. По его словам, после завершения конфликта западные партнеры отвернутся от Киева, передает агентство БелТА.

Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время, — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что США переключат внимание на другие регионы, включая Иран, Йемен и Тайвань, и забудут про Украину. Он также заявил, что сейчас существует возможность урегулирования конфликта, несмотря на позицию Киева.

Ранее Лукашенко заявил, что в оборонном плане Белоруссия и Россия являются единым целым, и разделить их уже трудно. Белорусский лидер подчеркнул, что страны готовы совместно защищать свои интересы.

До этого Лукашенко признался, что не может предсказать развитие мировых событий. По мнению белорусского президента, мир оказался «бешеным и ошалевшим». При этом Лукашенко оценил 2025 год как успешный для Белоруссии, отметив, что удалось избежать неблагоприятных сценариев благодаря единству общества.

Александр Лукашенко
Белоруссия
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Курьер-новичок обокрал собственного работодателя
«Такое зрелище»: мать с двумя детьми сбежала из кишащей тараканами больницы
В Великом Новгороде пройдет фестиваль «Новое движение 3»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.