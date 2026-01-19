Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:15

«Трудно разделить»: Лукашенко раскрыл, в чем Россия и Белоруссия едины

Лукашенко заявил о единстве России и Белоруссии в обороне

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия и Белоруссия являются одним целом в плане обороны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым. По его словам, которые передает ТАСС, Москву и Минск уже трудно разделить в этом вопросе.

Только нас делить не надо, потому что нас уже трудно разделить. В оборонном плане мы с Россией как единое целое. Кому-то хочется, может быть [разделить наши страны]. Мы готовы защищать свои интересы, а Господь нам всегда поможет, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что повторить венесуэльский сценарий в Белоруссии попросту нереально. Он прокомментировал операцию США, в ходе которой лидера Венесуэлы Николаса Мадуро насильно вывезли из страны. По словам Лукашенко, даже если кому-то и удастся провернуть аналогичную схему в Белоруссии, на такой сценарий «все предусмотрено».

Лукашенко также выразил мнение, что все политические и экономические цели США в Венесуэле могли быть достигнуты без силового захвата Мадуро. По его словам, венесуэльский лидер был втянут в ситуацию в самом начале и лично информировал американцев о готовности к диалогу.

