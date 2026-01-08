Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 20:32

«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро

Лукашенко: США могли обойтись без захвата Мадуро

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Все политические и экономические цели США в Венесуэле могли быть достигнуты без силового захвата президента страны Николаса Мадуро, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, он был втянут в ситуацию в самом начале и лично информировал американцев о готовности венесуэльской стороны к диалогу, сообщает агентство БелТА.

Я с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. <...> Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата [Мадуро], — сказал глава государства.

Также Лукашенко заявил, что операция США в Венесуэле, скорее всего, представляет собой уступку президента Дональда Трампа американским военным. По мнению белорусского лидера, данный шаг продиктован стремлением Вашингтона продемонстрировать мощь после болезненного и отступления из Афганистана.

Кроме того, президент Белоруссии рассказал, что супруге захваченного лидера Венесуэлы Силии Флорес предлагали остаться на родине. По словам главы государства, у спецслужб Соединенных Штатов к ней не имелось никаких претензий.

