«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро

Все политические и экономические цели США в Венесуэле могли быть достигнуты без силового захвата президента страны Николаса Мадуро, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, он был втянут в ситуацию в самом начале и лично информировал американцев о готовности венесуэльской стороны к диалогу, сообщает агентство БелТА.

Я с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. <...> Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата [Мадуро], — сказал глава государства.

Также Лукашенко заявил, что операция США в Венесуэле, скорее всего, представляет собой уступку президента Дональда Трампа американским военным. По мнению белорусского лидера, данный шаг продиктован стремлением Вашингтона продемонстрировать мощь после болезненного и отступления из Афганистана.

Кроме того, президент Белоруссии рассказал, что супруге захваченного лидера Венесуэлы Силии Флорес предлагали остаться на родине. По словам главы государства, у спецслужб Соединенных Штатов к ней не имелось никаких претензий.