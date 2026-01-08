Лукашенко раскрыл новые подробности захвата Мадуро

Супруге похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться в своей стране, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных премий в Минске. Как передает корреспондент БЕЛТА, глава государства отметил, что у американских спецслужб не было претензий к ней.

Важно, что захватили президента. Жене сказали: «Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий». Она: «Нет, я с ним». Флорес я знаю, очень мужественная женщина. «Я со своим возлюбленным». Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили, — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что при захвате резиденции президента Венесуэлы он и его супруга получили телесные повреждения. По информации источника, для проникновения в дом спецподразделение армии США «Дельта» использовало светошумовые гранаты. В результате Мадуро и его жена получили ушибы и синяки, ударившись о стену или дверь безопасной комнаты. Затем они прошли медицинский осмотр на борту самолета, который доставил их на базу Национальной гвардии США, расположенную севернее Нью-Йорка.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал атаку армии США и публичную трансляцию задержания Мадуро грубым нарушением международного права. По его словам, эти действия представляют собой «закон джунглей». Он призвал все мировое сообщество выступить против подобных методов в глобальной политике.