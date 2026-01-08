Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 16:15

«Закон джунглей»: захват Мадуро возмутил спикера парламента Турции

Куртулмуш: захват Мадуро стал нарушением международного права

Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Атака армии США на Венесуэлу и открытая трансляция задержания президента Николаса Мадуро является вопиющим нарушением международного права, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Он назвал эти действия проявлением «закона джунглей» и призвал все человечество выступить против подобных методов в мировой политике, передает ТАСС.

Военная интервенция США в Венесуэлу и трансляция в прямом эфире на глазах всего мира кадров, на которых видно, как главу независимого государства вытаскивают из постели, а затем предают суду, являются открытым попранием международного права. Это явное проявление «закона джунглей» со стороны одного из крупнейших государств мира, — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил, что президент Венесуэлы и его супруга Силия Флорес получили травмы в ходе захвата их резиденции американскими военными в Каракасе. По его данным, спецподразделение «Дельта» применило светошумовые гранаты для проникновения в здание.

Кроме того, врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов заявил, что своим танцем Мадуро передал несколько невербальных сигналов, способных вызвать раздражение в США. По мнению эксперта, расслабленная поза, активные жесты и отсутствие стресса в условиях угрозы создают образ лидера, который демонстративно не ощущает опасности и работает на публику.

США
Венесуэла
Турция
Николас Мадуро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-президент США неожиданно обратился к любителям наркотиков
Подавший сигнал бедствия самолет совершил посадку
Появились подробности о подавшем сигнал бедствия рейсе Москва — Дубай
Обмен Касаткина на Винатье попал на видео
Погода в Москве в пятницу, 9 января: ждать ли сильной метели и мороза
«Невозможно без согласия России»: Мерц объяснил принцип поддержки Киева
Джим Роджерс распродал все акции США и вложил деньги в активы Узбекистана
Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии
Россиянин покакал в штаны прямо в самолете и «задушил» пассажиров
В РФ начала действовать повышенная ставка НДФЛ для одной категории граждан
Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа
Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Стало известно, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Ученый раскрыл, стоит ли опасаться электрической бури из космоса
Путин решил судьбу баскетболиста Касаткина после тюрьмы во Франции
В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе
ФСБ раскрыла подробности возвращения Касаткина на родину
Жесткая авария в Удмуртии унесла жизни двух человек
Москвичей предупредили об аномальной погоде в ближайшие дни
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.