«Закон джунглей»: захват Мадуро возмутил спикера парламента Турции

Атака армии США на Венесуэлу и открытая трансляция задержания президента Николаса Мадуро является вопиющим нарушением международного права, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Он назвал эти действия проявлением «закона джунглей» и призвал все человечество выступить против подобных методов в мировой политике, передает ТАСС.

Военная интервенция США в Венесуэлу и трансляция в прямом эфире на глазах всего мира кадров, на которых видно, как главу независимого государства вытаскивают из постели, а затем предают суду, являются открытым попранием международного права. Это явное проявление «закона джунглей» со стороны одного из крупнейших государств мира, — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил, что президент Венесуэлы и его супруга Силия Флорес получили травмы в ходе захвата их резиденции американскими военными в Каракасе. По его данным, спецподразделение «Дельта» применило светошумовые гранаты для проникновения в здание.

Кроме того, врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов заявил, что своим танцем Мадуро передал несколько невербальных сигналов, способных вызвать раздражение в США. По мнению эксперта, расслабленная поза, активные жесты и отсутствие стресса в условиях угрозы создают образ лидера, который демонстративно не ощущает опасности и работает на публику.