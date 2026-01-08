Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 15:43

«Осознанная бравада»: профайлер разгадал тайну танца Мадуро

Профайлер Панкратов: танец Мадуро мог быть невербальным посланием США

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем танце адресовал несколько потенциально раздражающих невербальных посланий в сторону США, заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов в беседе с aif.ru. По мнению профайлера, широкая жестикуляция, расслабленность и отсутствие напряжения в момент прямой угрозы формируют образ человека, не чувствующего себя в осаде, а играющего на публику.

Даже по коротким фрагментам танца у Мадуро просматривается несколько уровней невербального послания, потенциально раздражающих Вашингтон. Прежде всего это подчеркнутая и, что немаловажно, осознанная бравада, — высказался эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава Венесуэлы повторяет движения «его танца», назвав его за это «жестоким парнем». Американский лидер часто исполняет танец под композицию Y.M.C.A. группы Village People.

Кроме того, анонимные источники сообщили, что публичное поведение Мадуро, включая его танцы и демонстративное пренебрежение к США, могло подтолкнуть администрацию Трампа к планам по его похищению. Эти действия, как утверждается, вызвали гнев американских официальных лиц.

Николас Мадуро
Венесуэла
США
танцы
