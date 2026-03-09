Зимняя Олимпиада — 2026
«Уважение и признание»: Лукашенко направил Хаменеи поздравление

Лукашенко поздравил Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием на пост верховного лидера Ирана, сообщает пресс-служба главы государства. В своем послании белорусский лидер подчеркнул особую роль Исламской Республики в истории и цивилизационном наследии человечества.

Верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями и стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание, — написал Лукашенко.

Глава Белоруссии также обратил внимание, что Хаменеи принимает руководство страной в исключительно сложное время, но выразил уверенность, что под его управлением Иран продолжит отстаивать независимость, обеспечивать стабильный рост, сохранять духовное наследие и укреплять свои позиции на международной арене. По словам Лукашенко, это станет лучшей данью памяти родителям и близким нового лидера, а также всем иранцам, отдающим жизни за защиту Отечества.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил избрание Хаменеи новым верховным лидером Ирана фразой «Посмотрим, что будет». Трамп подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Тегераном он будет принимать вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

