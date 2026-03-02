Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:31

Путин провел третий международный разговор на тему Ирана

Путин обсудил эскалацию вокруг Ирана с королем Бахрейна

Владимир Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа Владимир Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев/ РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Иса Аль Халифом, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств обсудили вооруженную эскалацию вокруг Ирана и призвали стороны как можно скорее прекратить огонь.

В Кремле уточнили, что Москва готова использовать все возможности для урегулирования ситуации. Путин отметил, что обстановка в регионе угрожает безопасности ряда дружественных России арабских стран.

С учетом всего этого Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе, — сказано в сообщении.

Ранее президент РФ и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили кризис на Ближнем Востоке. Стороны выразили надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

До этого Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Главной темой обсуждений лидеров также стало обострение ситуации на Ближнем Востоке и его влияние на мировую безопасность.

