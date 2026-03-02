«Погружает мир в хаос»: военэксперт о последствиях конфликта США и Ирана

Ближневосточный конфликт может распространиться на другие государства, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, намерения США осуществить операцию в сжатые сроки могут оказаться нереализуемыми.

США могут начать наземную операцию [в Иране] без поддержки стран НАТО и здесь, в условиях современных реалий, ситуация может развиваться далеко не так, как планировали в Пентагоне. Это сейчас погружает мир в своеобразный хаос. Удар, который нанесли Штаты и планировали быструю войну, может привести к очень затяжному конфликту, который повлияет на весь мир и мироустройство. Уже сейчас страны все больше разделяются по ту и другую сторону противоборства, и, естественно, это может привести к началу глобального конфликта, в том числе и на других территориях. Это очень опасная тенденция, — сказал Марочко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США могут начать наземную военную операцию в Иране. По его мнению, об этом говорит концентрация американских войск у границ страны.