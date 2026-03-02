Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:49

Медведев призвал пустить МОК «под нож»

Медведев заявил, что МОК следует распустить и собрать заново

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с предложением распустить Международный олимпийский комитет и все олимпийское движение. Экс-президент сказал ТАСС, что их необходимо воссоздать заново, руководствуясь идеями историка и инициатора организации современных ОИ Пьера де Кубертена.

МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена, — заявил Медведев.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что такие международные организации, как МОК, не должны оставаться в стороне, когда одно государство начинает военные действия против другого, ведущего мирные переговоры. Он высказал мнение на фоне эскалации между США, Израилем и Ираном. По его словам, отсутствие адекватной реакции на предыдущие конфликты, например в Венесуэле и на Кубе, формирует впечатление циничного отношения к актам агрессии.

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что международные спортивные федерации, включая МОК и ФИФА, никак не отреагируют на удары по Ирану и не станут вводить санкции против США и Израиля. Парламентарий подчеркнула, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов. Она призвала применять ко всем государствам равный подход.

