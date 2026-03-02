Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 20:08

Трамп раскрыл возможные сроки операции против Ирана

Трамп: операция США против Ирана может идти четыре-пять недель с продлением

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Операция США против Ирана, по прогнозам, может продлиться четыре-пять недель, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии вручения госнаград в Белом доме. При этом политик уточнил, что существует потенциал для ее продления.

Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше, — сказал Трамп.

Ранее глава США заявил, что Иран уже дважды якобы пытался его ликвидировать. Трамп отметил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи был убит первым в этом противостоянии.

О гибели верховного лидера страны стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

Позже новый иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели его предшественника.

