02 марта 2026 в 11:54

Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран уже дважды якобы пытался его ликвидировать. В разговоре с журналистом телеканала ABC президент США отметил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи был убит первым в этом противостоянии.

Они пытались дважды. Что же, я «достал» его первым, — сказал Трамп.

О гибели верховного лидера страны стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

Позже новый иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели его предшественника.

На этом фоне доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что объявленный джихад означает воззвание ко всем шиитам присоединиться к военному конфликту с Вашингтоном и Тель-Авивом. Он отметил, что призыв к священной войне может быть подкреплен фетвой от авторитетных мусульманских священников.

Иран
Дональд Трамп
Ближний Восток
ликвидация
