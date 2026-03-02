Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 20:44

Постпред раскрыл детали о «возобновлении» переговоров США и Ирана

Ульянов: Иран не сообщал России о возобновлении переговоров с США

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Иран не сообщал, что готов обсудить с США возобновление переговоров по ядерной программе, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. При этом он подчеркнул, что Москва настаивает на возобновлении дипломатии, передает ТАСС.

Иранцы нам ничего такого не говорили. Наша позиция известна: мы за то, чтобы переговоры были возобновлены, — сказал Ульянов.

По мнению постпреда, сейчас трудно представить, что Иран и США снова будут вести переговоры. Как отметил Ульянов, страны не смогут сделать вид, что между ничего не произошло.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что переговоры США с Ираном были прикрытием для Белого дома. Он подчеркнул, что Вашингтон заранее готовил дальнейшие шаги и использовал диалог как способ скрыть реальные намерения.

До этого стало известно, что США не исключают дополнительных потерь среди своих военнослужащих в операции против Ирана. Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, командование готовится к любому развитию ситуации и принимает меры для снижения рисков.

