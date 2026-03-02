Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 21:26

Первый за трое суток рейс с россиянами вылетел из Дубая в Москву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После перерыва, длившегося почти три дня, международный аэропорт Дубая отправил пассажирский борт в Москву, сообщили ТАСС в аэропорту Внуково. Борт Boeing-737 Max 8 уже вылетел в российскую столицу.

Несколькими часами ранее пассажирский борт отправился в Москву и из Абу-Даби — он следует в Шереметьево. Власти ОАЭ предупредили пассажиров о необходимости сверяться с авиаперевозчиками. В настоящее время воздушные гавани Дубая (международный аэропорт Дубая и аэропорт Аль-Мактум) начали прием и отправку рейсов, но работают с ограничениями.

До этого живущие в крупных городах ОАЭ россияне рассказали о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по американским и израильским целям в регионе. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе.

Кроме того, «Аэрофлот» объявил об отмене всех запланированных на 1 марта рейсов в Дубай и Абу-Даби в связи с введением экстренных ограничений в воздушном пространстве ОАЭ. Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест.

Россия
аэропорты
ОАЭ
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зачем Трамп напал на Иран: кому это выгодно, а кто теряет миллиарды
Украина может оказать «медвежью услугу» противникам Ирана
В ОАЭ подсчитали количество перехваченных иранских ракет
«Принесены в жертву»: в МИД РФ прокомментировали бойню в иранской школе
Странная сыпь Трампа попала в объективы фотокамер журналистов
Более сотни домов пострадали при атаке дронов ВСУ на Новороссийск
Хоккеист «Спартака» чуть не покалечил партнера на матче КХЛ
ФосАгро ввела в эксплуатацию импортозамещенную систему Global ERP
Дмитриев призвал Запад диверсифицировать поставки газа
Путин и саудовский наследный принц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Россиянка поделилась впечатлениями от застрявшего в Дубае круизного судна
«Аэрофлот» обрадовал застрявших в Дубае россиян хорошей новостью
Стало известно о серии взрывов близ аэропорта Багдада
Дочь Заворотнюк, Лопырева: какие российские звезды сейчас в ОАЭ, что с ними
«Пошел ва-банк»: эксперт о последствиях решения начать войну для Трампа
Беспилотник атаковал топливный терминал в Абу-Даби
Первый за трое суток рейс с россиянами вылетел из Дубая в Москву
Раскрыто, сколько россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Россияне скорбят по Али Хаменеи: фото мемориала у посольства Ирана в Москве
Израильские удары по Ливану унесли жизни 52 человек за сутки
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.