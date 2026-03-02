Первый за трое суток рейс с россиянами вылетел из Дубая в Москву

После перерыва, длившегося почти три дня, международный аэропорт Дубая отправил пассажирский борт в Москву, сообщили ТАСС в аэропорту Внуково. Борт Boeing-737 Max 8 уже вылетел в российскую столицу.

Несколькими часами ранее пассажирский борт отправился в Москву и из Абу-Даби — он следует в Шереметьево. Власти ОАЭ предупредили пассажиров о необходимости сверяться с авиаперевозчиками. В настоящее время воздушные гавани Дубая (международный аэропорт Дубая и аэропорт Аль-Мактум) начали прием и отправку рейсов, но работают с ограничениями.

До этого живущие в крупных городах ОАЭ россияне рассказали о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по американским и израильским целям в регионе. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе.

Кроме того, «Аэрофлот» объявил об отмене всех запланированных на 1 марта рейсов в Дубай и Абу-Даби в связи с введением экстренных ограничений в воздушном пространстве ОАЭ. Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест.