Ситуация в Дубае 2 марта: открытие аэропортов, кто улетит, что с россиянами

Аэропорты Дубая возобновят работу в ограниченном режиме вечером 2 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России. Какие известны последние новости об обстановке в эмиратах, что с россиянами?

Какая ситуация складывается в Дубае, что с россиянами

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, после которой Тегеран стал атаковать страны Персидского залива.

2 марта иранская ракета ударила в нескольких метрах от элитных апартаментов и частных вилл в ОАЭ, где проживают туристы из России, пишет Mash. По данным источника, удар пришелся на расположенный в часе езды от Дубая эмират Рас-эль-Хайма.

«Удар пришелся на утро — в зданиях выбило стекла, пострадавших нет. Подписчики присылают видео атаки — говорят, здание содрогнулось, обломки посекли фасад находящихся напротив здания коттеджей», — говорится в сообщении канала.

Из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ российские туристы не могут покинуть эмираты. При этом граждане РФ отмечают, что на настоящий момент в городах взрывов не слышно. Туристы в Дубае продолжают отдыхать на пляжах и посещать торговые центры, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Большинство отельных пляжей закрыты — постояльцев туда не пускают. При этом на общественных пляжах туристы купаются, загорают, играют в волейбол, занимаются водными видами спорта, например катаются на квадроциклах и „ватрушках“. По словам очевидцев, в ряде отелей проход к открытым бассейнам закрывали, когда в небе были слышны взрывы, однако позже ограничения сняли, и там снова появились туристы. При этом часть отдыхающих продолжает оставаться в отелях, опасаясь выходить за пределы гостиниц», — говорится в сообщении канала.

По данным Российского союза туроператоров, сейчас в ОАЭ остается около 150 тысяч туристов из России.

Что известно об открытии аэропортов в Дубае вечером 2 марта, кто улетит

В АТОР заявили, что с 2 марта частично возобновляются рейсы из аэропортов Дубая (DXB) и Al Maktoum International Airport (DWC), сообщает «Осторожно, новости».

Пассажиров просят не приезжать в аэропорт. Улететь смогут те, с кем связалась их авиакомпания для подтверждения времени вылета. Уточняется, что рейсы выполняются в ограниченном режиме, расписание может корректироваться.

По данным Telegram-канала Readovka, вечером 2 марта из Дубая должен вылететь рейс в Новосибирск. Telegram-канал SHOT пишет, что россияне раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву.

«Продажи билетов открыли авиакомпании Flydubai и Emirates. Туристы быстро забронировали практически все места. В офисах авиаперевозчиков и аэропорту очереди. Цена одного билета — около 90 тысяч рублей», — говорится в сообщении канала.

«Аэрофлот» запросил выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян из страны, так как авиакомпания может вывезти более 1600 человек, сообщил заместитель генерального директора по производству ПАО «Аэрофлот» Андрей Семенов. По его словам, сейчас два самолета компании находятся в Дубае.

Что известно о запуске спецрейсов для застрявших в Дубае и Абу-Даби туристов

Telegram-канал Mash сообщает, что 3 марта также будут запущены спецрейсы для вывоза застрявших в Дубае и Абу-Даби путешественников.

По данным канала, в первую очередь возможность улететь, вероятно, будет предоставлена туристам с датой окончания тура, которая совпала с началом конфликта на Ближнем Востоке — 28 февраля.

«Спецрейсы для вывоза застрявших в Дубае и Абу-Даби туристов запустят 3 марта — люди в аэропортах ОАЭ и Омана уже начали кучковаться в очереди. <…> Туроператоры обещают своевременно предоставить информацию через личные кабинеты», — отметил Mash.

Известно, что сегодня, 2 марта, впервые с 28 февраля, вылетел рейс из Абу-Даби в Москву. Также в российскую столицу направляется борт из аэропорта Маската в Омане.

