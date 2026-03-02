Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 19:19

Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона

Задолженность Александра Реввы по налогам превысила 1,1 млн рублей

Александр Ревва Александр Ревва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У шоумена и певца Александра Реввы образовался новый долг по налогам как у индивидуального предпринимателя, сообщает Telegram-канал «Звездач». По данным источника, на текущий момент сумма задолженности артиста составляет 1 126 934 рубля.

Федеральная налоговая служба будет начислять пени за каждый день просрочки до тех пор, пока Ревва полностью не погасит долг. Детали и причины образования задолженности не раскрываются.

Ранее Ревва в кулуарах шоу в Кремлевском дворце рассказал, как поздравил супругу с Днем святого Валентина. По словам артиста, он разбудил жену «ласковым укусом» и подал на завтрак яичницу с бургером, после чего они отправились досыпать.

До этого шоумен вспомнил случай, когда поклонница прокляла его после отказа дать автограф. Уставший после концерта Ревва попросил девушку подойти позже и услышал в спину пожелание «будь ты проклят», проиллюстрировав тем самым, как быстро любовь сменяется ненавистью.

Накануне Фонд капремонта Москвы через суд взыскал с актрисы Ольги Будиной задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг. Соответствующий судебный приказ вступил в силу. Точная сумма долга не уточняется.

Александр Ревва
артисты
музыканты
актеры
долги
ФНС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.