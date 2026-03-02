Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона

У шоумена и певца Александра Реввы образовался новый долг по налогам как у индивидуального предпринимателя, сообщает Telegram-канал «Звездач». По данным источника, на текущий момент сумма задолженности артиста составляет 1 126 934 рубля.

Федеральная налоговая служба будет начислять пени за каждый день просрочки до тех пор, пока Ревва полностью не погасит долг. Детали и причины образования задолженности не раскрываются.

Ранее Ревва в кулуарах шоу в Кремлевском дворце рассказал, как поздравил супругу с Днем святого Валентина. По словам артиста, он разбудил жену «ласковым укусом» и подал на завтрак яичницу с бургером, после чего они отправились досыпать.

До этого шоумен вспомнил случай, когда поклонница прокляла его после отказа дать автограф. Уставший после концерта Ревва попросил девушку подойти позже и услышал в спину пожелание «будь ты проклят», проиллюстрировав тем самым, как быстро любовь сменяется ненавистью.

Накануне Фонд капремонта Москвы через суд взыскал с актрисы Ольги Будиной задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг. Соответствующий судебный приказ вступил в силу. Точная сумма долга не уточняется.