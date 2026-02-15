Гражданство России, молчание об СВО, Зеленский: как живет Александр Ревва

Александр Ревва, также известный под сценическим именем Артур Пирожков, обрел популярность благодаря своим выступлениям в КВН и участию в популярном шоу «Comedy Club». Как сложилась его личная жизнь, почему его критикуют за получение гражданства России?

Чем известен Александр Ревва

Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в Донецке. Получил образование в техникуме промышленной автоматики и Донецком государственном университете управления. С 1995 года участвовал в КВН, сначала в команде «Желтые пиджаки», затем в «Утомленных солнцем», где выиграл Высшую лигу в 2003 году. В Comedy Club начал выступать в 2006 году по приглашению Гарика Мартиросяна.

В 2008 году Александр Ревва дебютировал как актер в «Ералаше», сыграв преподавателя. В 2009 году он стал ведущим шоу «Ты смешной!» в образе Артура Пирожкова с коллегой Андреем Рожковым. После первого сезона шоу закрыли. В 2011 году Ревва сыграл мага Властелина Кольцова в сериале «Люди Хе» и выступил продюсером проекта. В 2012 году он был ведущим украинского шоу «Добрый вечер».

В 2013 году Александр Ревва был в жюри шоу «Один в один!» на Первом канале, а с ноября 2013 по январь 2014 года вел шоу «Повтори!». В 2017 году Ревва снялся в фильме «Яна + Янко» и озвучил Джокера в «Лего Фильм: Бэтмен». Также он сыграл главную роль и выступил продюсером фильма «Бабушка легкого поведения», который стал единственным российским проектом, окупившимся летом 2017 года. На открытии «Кинотавра» Ревва появился в женском платье.

В 2009 году вышел дебютный трек Артура Пирожкова «Пэрэдайз». Ревва сам снял и смонтировал клип в Доминикане, который взяли на MTV.

В настоящее время Александр продолжает творческую деятельность.

Как сложилась личная жизнь Александра Реввы

В 2004 году на сочинской дискотеке Ревва встретил свою будущую жену Анжелику. Чтобы произвести впечатление, он потратил все деньги на лимузин и отвез ее домой. Через три года пара поженилась.

В 2007 году у них появилась дочь, которую они назвали Алисой. Ревва хотел назвать ее Люцией, чтобы ее имя в сочетании с фамилией напоминало слово «революция».

В 2013 году у пары появилась вторая дочь, которую назвали Амелией.

Когда Рева получил гражданство России

В мае 2025 года сообщалось, что информация о гражданстве Реввы есть в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

«Ревва Александр Владимирович, гражданство РФ, пол мужской, зарегистрирован в Московской области, город Истра, деревня Новинки», — сказано в документе.

Отмечается, что комик зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 23 июня 2022 года.

Как отмечал Telegram-канал Mash, шоумен отказался от украинского гражданства в пользу российского.

«Несмотря на то что он родом из Донецка, долго откладывал получение документов. Супруга комментировать нам ситуацию отказалась», — написал канал.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что не понимает, как Ревва получил гражданство РФ.

«Для меня это тихушник, который приобрел каким-то образом российское гражданство. Мы все за ним наблюдали и наблюдаем по поводу СВО, он не определился еще. Он друг Зеленского, давайте уж как есть говорить, вещи называть своими именами», — высказался Бородин.

Он отметил, что лично обращался к комику насчет его позиции по СВО, однако тот проигнорировал все запросы.

Как Ревва относится к СВО

После начала СВО в 2022 году Ревва опубликовал пост антивоенного содержания и уехал из РФ в Испанию. Однако вскоре вернулся и более не высказывался публично на политические темы. Сам Ревва при этом опровергал отъезд из России.

«Вернувшимся сложно назвать человека, который не уезжал. Старался не подключаться к этим сплетням, этой лжи. Всем желаю добра, любви. И хочу сказать: пожалуйста, не трогайте мою семью. Никуда мы не собирались уезжать, мы здесь», — заявил Ревва в разговоре с NEWS.ru.

Отец артиста Александр, Владимир, сообщил, что его сын не посещал родной Донбасс с 2014 года. Он объяснил это тем, что Александр дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским и боялся возможных санкций.

«Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят“. А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года. Я ведь, когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались», — приводил StarHit слова отца шоумена.

Мать артиста Любовь Рачеева высказалась в защиту сына, подчеркнув, что единственные общие связи Реввы и Зеленского — это их совместные выступления в КВН.

Читайте также:

Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев

Биография, абьюз, Фадеев, помощь психиатра: как живет Юлия Савичева

Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе