Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе

Доходы музыкального лейбла продюсера Константина Меладзе, функционирующего на территории России, по итогам 2025 года превысили 100 млн рублей. Сам он после начала СВО перебрался за границу. Что об этом известно, как сейчас живет Меладзе?

Что известно о доходах Меладзе в России

Как сообщил Telegram-канал SHOT, доходы лейбла Константина Меладзе, функционирующего на территории России, по итогам 2025 года превысили 100 млн рублей. Артист уже давно находится за границей. Меладзе уехал из России сразу после начала специальной военной операции и с тех пор не возвращался.

По данным канала, за минувший год доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» возросли на 15 млн рублей. Это означает, что по сравнению с 2022 годом прибыль увеличилась почти в семь раз. Лейбл владеет звукозаписывающей студией и правами на товарные знаки таких групп, как «Инь-Янь» и M-BAND. Певец и брат композитора Валерий Меладзе также выпускает свои композиции под эгидой этой компании.

В ноябре 2025-го глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что российские компании, принадлежащие музыкантам Константину и Валерию Меладзе, должны быть подвергнуты тщательной проверке со стороны Федеральной налоговой службы. По его словам, речь идет о миллионных, а возможно, и миллиардных оборотах.

«Считаю, что компании братьев Меладзе должна проверить ФНС, раз у них миллионные, а может, и миллиардные заработки. Проверка должна включать период с 2022 года и по сегодняшний день. Платят ли они налоги, не уходят ли деньги за границу, не был ли раздроблен бизнес? Не поступали ли деньги из их фирм на Украину, может, вскроется факт финансирования ВСУ? Тогда встанет вопрос и по определению братьев Меладзе иноагентами. А если им нечего скрывать, то и беспокоиться не будет повода», — высказался Бородин.

Почему Меладзе уехал из РФ и развелся с Брежневой

В 2022 году, когда началась специальная военная операция на Украине, Константин Меладзе вместе с Верой Брежневой, которая тогда была его супругой, переехал в Италию. В октябре 2023 года певица сообщила о своем разводе с мужем.

«Вечерняя Москва» со ссылкой на свои источники пишет, что экс-супруги «расстались врагами». StarHit отмечает, что в паре возникли разногласия по политическим вопросам, поскольку Брежнева выступила в поддержку Украины и даже сменила репертуар — стала петь песни на украинском языке. Также сообщалось, что Брежнева требовала от бывшего мужа публично осудить действия властей РФ, как это сделала она, но тот отказался.

Константин Меладзе не высказывался о своей позиции по поводу проведения СВО на Украине.

К этому и его, и Валерия Меладзе призвали активисты движения «Ветераны России».

«Мы отправили Валерию [Меладзе] письма на официальную почту с просьбой определиться, они с Россией или нет? Также мы написали его брату Константину. Но они так и не ответили. Константин якобы продает особняк в Гурзуфе, мы его просили предоставить его для реабилитации наших бойцов. Валерию предлагали участвовать в гуманитарных миссиях. Пытаются усидеть на двух стульях», — считает лидер движения Ильдар Резяпов.

Кто призвал запретить песни братьев Меладзе в России

Песни музыкантов Валерия и Константина Меладзе необходимо запретить на территории России, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, артисты выбрали враждебную РФ сторону и не должны пользоваться благами российского общества.

«Необходимо запретить исполнение песен братьев Меладзе на территории России, чтобы защитить культурное пространство страны от лиц, чьи действия и связи противоречат интересам государства. Творчество должно нести в себе свет и истинные ценности, а не служить инструментом для тех, кто противостоит нашей стране. Братья Меладзе, к сожалению, выбрали сторону, которая враждебна России. Их песни не должны звучать на нашей земле. Люди, которые определились со своей стороной, не могут одновременно пользоваться благами российского общества и поддерживать тех, кто ему угрожает», — высказался Иванов.

По его словам, нельзя закрывать глаза на то, что музыканты пользуются популярностью в России и одновременно поддерживают тех, кто воюет против российских солдат. Депутат также напомнил, что Валерий Меладзе уже был замечен в действиях, которые несовместимы со статусом российского гражданина.

«Его поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, финансирующими ВСУ, говорят сами за себя. В таких случаях необходимо принимать жесткие меры, включая запрет на распространение их творчества», — заключил Иванов.

