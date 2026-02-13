Жестокое избиение, личная жизнь, Украина: как живет актер Роман Курцын

Актер Роман Курцын рассказал, что чуть не погиб в ходе драки. Что известно о нападении на артиста, как сложилась его личная жизнь?

Как Курцын едва не погиб в драке

Как недавно рассказал Курцын, в ночном клубе Севастополя в 2019 году произошел конфликт. Артист отдыхал вместе с друзьями-каскадерами после съемочного дня и решил заступиться за товарища. Ссора началась из-за девушки, и тогда местный лидер предложил Курцыну разобраться на заднем дворе заведения. Актер отметил, что на улице царила напряженная атмосфера, и под каждым фонарем происходили драки. Ситуация стала критической, когда соперник достал холодное оружие.

«Влетает нож в челюсть. И тут я понял, что ситуация безвыходная, наверное, меня сейчас грохнут. Потому что чуть выше-ниже — и все закончилось бы в секунду… Я стою, у меня тело онемело, чувствую панику, отдаю телефон, деньги все, что он хотел. Подходят его друзья, а я думаю: „Ну все“», — поделился Курцын.

Жизнь звезде спасло лишь то, что один из прибывших на место боевиков узнал в нем исполнителя роли Константина из криминального сериала «Меч». Мужчина вмешался в расправу, обезоружил нападавшего и привел раненого артиста обратно в зал.

Несмотря на тяжелое ранение и значительную потерю крови, спаситель актера организовал своего рода выступление. Он забрал микрофон у диджея и громко заявил в клубе, что Курцын — его надежный друг, способный справиться с любым соперником.

«Вырубает моего оппонента… Я вообще не понимаю, что происходит. Это сюр какой-то, у меня льется кровь! Все залито, как в фильмах! Пытаюсь рану зажать», — рассказал Роман.

Артист признался, что в тот момент испытывал настоящий ужас, так как находился в шоковом состоянии. Напоминанием о том вечере у актера остался шрам на лице, который сохранился до настоящего времени.

Как прославился Курцын

Роман Курцын появился на свет 14 марта 1985 года в городе Костроме. Он получил образование в Ярославском государственном театральном институте. Свою первую роль в кино актер исполнил в 2007 году, снявшись в телесериале под названием «Всегда говори „всегда“».

Первую известность ему принесли роли Константина Орлова в сериале «Меч» и севастопольского офицера Сани в фильме «Крым». В настоящий момент в фильмографии артиста более 120 работ, включая ленты «Земский доктор», «Мент в законе», «Как выйти замуж за миллионера», «Пять минут тишины», «Фитнес», «ИП Пирогова», «Бременские музыканты» и другие.

Как сложилась личная жизнь Курцына

Роман Курцын состоит в браке с актрисой Анной Назаровой. Их знакомство произошло в годы учебы в театральном вузе. У пары двое детей: сын и дочь. По признанию Курцына, сведения об их именах и возрасте, распространяемые в Сети, не соответствуют действительности. Артист сознательно избегает разглашения информации о своих детях.

«Мне кажется, самая большая ошибка, что наши артисты теперь не имеют голубой крови. Раньше это были звезды. Мы знали их работы в кино, а из личной жизни — только то, что принято было открывать. А сейчас артисты достают свое нижнее белье и полощут на всю страну. Магию профессии это убивает. Никто не знает, сколько у меня детей, как их зовут, где они учатся и как выглядят. И дети мои счастливы. Они спокойно могут гулять, наслаждаться жизнью», — пояснил он.

Несколько лет назад появились слухи о романе между Курцыным и актрисой Агатой Муцениеце. Основанием для этих домыслов стал их совместный снимок. Однако позже Муцениеце официально опровергла эти предположения, заявив, что никогда не состояла в отношениях с Курцыным.

Что Курцын говорил об Украине

В 2017 году Роман Курцын исполнил главную роль в фильме «Крым». По завершении съемок ему был запрещен въезд на территорию Украины. Актер отметил, что режиссер фильма Алексей Пиманов заранее предупредил всю съемочную группу о возможных последствиях.

«Простые зрители, которые смотрели это кино, понимают, ради чего оно сделано: чтобы родственники с Украины позвонили близким в Россию и начали снова общаться. Родственные связи должны существовать вне политики, и фильм был о любви, не о политике. <…> Никаких проблем у меня не было, я ежегодно езжу в Крым отдыхать и очень люблю этот полуостров. Самое страшное в этой истории то, что я очень люблю Украину и там часто бывал, а сейчас, к моему глубочайшему сожалению, меня туда не пускают из-за фильма, который аполитичен», — рассказывал актер.

