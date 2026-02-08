Череда болезней, инсульт, слова об СВО: как живет солистка «Город 312» Ая

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, известная как Ая, впервые поделилась подробностями о сложном периоде своей жизни, который вынудил ее покинуть сцену на три года. Что она рассказала, что известно о ее личной жизни и политической позиции?

Что Назаренко рассказала о своем здоровье

В эфире шоу «Привет, Андрей!» Назаренко поделилась, что причиной ее исчезновения со сцены стал обширный инсульт, случившийся после череды болезней. Своей историей она растрогала телеведущего Андрея Малахова до слез.

Артистка перенесла четыре случая COVID-19, после чего у нее оторвался тромб. Это привело к обширному инсульту, когда певицу в критическом состоянии доставили в больницу. Врачи спасли ей жизнь, но левая сторона тела была парализована, из-за чего исполнительнице потребовалась долгая реабилитация. Даже сейчас, спустя годы, левая рука певицы практически не двигается. В эфире шоу она с благодарностью вспомнила тех, кто помогал ей в самые трудные дни.

«У меня были сиделки — те самые медсестрички, которые принимают тебя из реанимации, когда ты лежишь полностью парализованный. <…> Спасибо вам, мои девочки, золотые мои», — рассказала артистка.

Ая выступила в составе группы «Город 312» на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» и исполнила песню «Останусь» в ноябре 2025 года.

Пресс-служба группы разместила видео на своём Telegram-канале. В сообщении говорится, что солистка отсутствовала в коллективе два года и семь месяцев.

Весной 2023 года коллектив «Город 312» временно прекратил свои выступления. Спустя некоторое время Светлана Назаренко сообщила о перерыве в творческой деятельности, и в группу пришла новая вокалистка Диана Макарова.

Что известно о личной жизни Назаренко

Светлана Назаренко не раскрывала подробностей о своей личной жизни. Известно, что у нее есть дочь Екатерина, которая окончила МГИМО.

В телешоу «Аватар» Назаренко призналась, что у нее были тесные связи с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Она не раскрыла характер этих отношений — были ли это романтические чувства или просто дружба. В одном из своих выступлений она даже упомянула его имя в песне «Ты бросил меня».

«Я говорила правду: о том, что у нас с ним было, что он бросил меня. Дело в том, что в последнее время мы перестали общаться, даже поздравлять друг друга с праздниками перестали. Последние года три у нас сошло на нет обычное человеческое общение. Мы не ругались, просто заботы поглотили, у каждого были свои дела», — сказала исполнительница.

Как Назаренко относится к СВО

Светлана Назаренко активно поддерживает проведение специальной военной операции. После ее выступления на концерте «Своих не бросаем!», который прошел в марте 2022 года, в адрес артистки посыпались критические замечания. В ответ на них она опубликовала сообщение в социальных сетях.

«Я, имеющая всю родню на Украине, родившаяся в Кыргызстане, уже более 20 лет проживающая в России. Знающая, что такое многонациональное дружное общество. Имеющая свои взгляды. Стоящая за мир без нацизма. И знающая, в чем заключается профессия — делиться светом с каждым. Любящая искренне своих родных, близких и друзей, да вообще людей в Кыргызстане, России и Украине. И верящая в лучшее для каждого», — объяснила она.

