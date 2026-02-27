Жена Натана раскрыла планы на пластическую операцию

Супруга популярного певца Натана Анастасия Швецова готовится к пластической операции. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что для этого посетит известного специалиста в Сеуле. Какую именно операцию планирует сделать блогерша — неизвестно.

Да, я неплохо сохранилась для своего возраста, но мне бы хотелось продлить этот эффект, чтобы я через пять лет могла выглядеть также, например, как сейчас. Я уже несколько лет об этом думаю, гравитацию никто не отменял: несмотря на все гаджеты, маски, массажи, я не достигаю того эффекта, которого бы хотела, — рассказала 38-летняя женщина.

Ранее блогер Оксана Самойлова рассказала, что ее мама перенесла пластику груди в Дубае. По словам инфлюенсера, женщина мечтала об этой операции много лет и теперь «не может наглядеться на себя в зеркале». Звезда подчеркнула, что восстановление проходит хорошо, пациентка чувствует себя прекрасно.

До этого пластический хирург профессор Тигран Алексанян рассказал, что состояние здоровья и возраст пациента могут стать причинами отказа в операции по изменению внешности. По его словам, к ключевым противопоказаниям также относится наличие психических заболеваний.