Седокову обвиняют в фальшивом брачном договоре

Певица Анна Седокова представила в суд брачный договор, якобы заключенный с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, однако нотариус-заверитель из США заявил, что не имеет к нему никакого отношения, заявила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что ранее документ семья погибшего не видела.

Брачный договор был заверен в Америке, американским нотариусом, который прислал мне официальный ответ о том, что никакого брачного договора она не заверяла, при ней ничего не заключали и вообще она не знает о брачном договоре и заверяла только подписи. Поэтому, о каком брачном договоре ведет речь Седокова, мне неизвестно, — сказала Гаврилова.

До этого адвокат заявила, что певица продала элитную квартиру в московском ЖК «Алые паруса» за 103 млн рублей. Родители погибшего спортсмена настаивают на признании этой недвижимости совместно нажитым имуществом и хотят отсудить часть средств.

Ранее Гаврилова предположила, что Седокова могла родить своего сына от известного футболиста Александра Кокорина. Гаврилова добавила, что в этом убеждена бабушка одного из предыдущих супругов Анны — бизнесмена Максима Чернявского.