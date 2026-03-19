Бывшие родственники Седовой намерены судиться за элитную квартиру

Певица Анна Седокова продала элитную квартиру в московском ЖК «Алые паруса» за 103 млн рублей, сообщила Telegram-каналу SHOT адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова. Родители погибшего спортсмена настаивают на признании этой недвижимости совместно нажитым имуществом и хотят отсудить часть средств.

Гаврилова выразила мнение, что Седокова, возможно, пытается скрыть доходы от сделки, чтобы лишить наследников Тиммы их доли. Она подчеркнула, что брачный договор, подписанный в США, не имеет юридической силы в России, так как не был заверен должным образом. Согласно этому документу, все имущество Тиммы должно было перейти к Седоковой. Судебный иск рассматривается в Останкинском суде Москвы. Сама Седокова отсутствовала на заседании, находясь на гастролях.

Ранее Гаврилова заявила, что Седокова могла родить своего сына от известного футболиста Александра Кокорина. Она добавила, что в этом убеждена бабушка одного из предыдущих супругов Анны — бизнесмена Максима Чернявского. Адвокат не знает, зачем Седокова могла бы скрывать правду об отце своего младшего ребенка.