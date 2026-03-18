У Седоковой мог быть роман с футболистом Кокориным Адвокат Гаврилова: бабушка экс-мужа Седоковой считает Кокорина отцом ее сына

Анна Седокова могла родить своего сына от известного футболиста Александра Кокорина, предположила в интервью NEWS.ru адвокат семьи покойного мужа певицы Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова. Она добавила, что в этом убеждена бабушка одного из предыдущих супругов Анны — бизнесмена Максима Чернявского.

Бабушка Чернявского считает, что отцом младшего ребенка Анны может являться футболист Александр Кокорин. Адвокат, которая сейчас представляет интересы Седоковой в судах по наследству Яниса, раньше защищала в судах Кокорина. Бабушка Чернявского говорит, мол, посмотрите на сына Анны и на Кокорина, сравните их — все вопросы у вас отпадут, — вспомнила собеседница.

Гаврилова не знает, зачем Седокова могла бы скрывать правду об отце своего младшего ребенка. По ее мнению, все мужчины экс-солистки группы «ВИА ГРА» были обеспечены материально.

Они все — мужчины с деньгами. Белькевич (первый муж — белорусский футболист, он умер в 2014 году. — NEWS.ru) был богат, Тимма тоже. Чернявский тоже богатенький — но у него бабушка со стальным характером, не позволила Седоковой манипулировать в отношениях с ее внуком, — отметила адвокат.

Ранее стало известно, что родные Тиммы просят взыскать с Седоковой долю от продажи ею одной из квартир, приобретенной во время брака с Янисом. Они хотят получить с артистки по 10 млн рублей на каждого из истцов. Истцами являются родители баскетболиста и его несовершеннолетний сын.

По информации адвоката Гавриловой, перед смертью Тимма писал Седоковой, что она «оставила его без копейки денег». По ее словам, артистка также забрала несколько телефонов Яниса, заявив, что они принадлежат ей.