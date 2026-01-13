Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 04:20

Названы главные причины отказа в пластической операции

Врач Алексанян назвал здоровье и возраст причинами отказа в пластике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Состояние здоровья и возраст пациента могут стать причинами отказа в операции по изменению внешности, заявил NEWS.ru пластический хирург профессор Тигран Алексанян. По его словам, к ключевым противопоказаниям также относится наличие психических заболеваний.

Одной из самых серьезных причин для отказа в пластике является наличие психических расстройств, таких как дисморфофобия. Это состояние характеризуется чрезмерной озабоченностью по поводу несущественных или воображаемых недостатков внешности. Если у человека есть хронические заболевания, инфекции или другие медицинские проблемы, это может увеличить риск осложнений во время и после операции. Некоторые процедуры имеют возрастные ограничения, и пластические хирурги могут отказать в операции, если пациент не достиг необходимого возраста или если его организму не хватает зрелости для хирургического вмешательства, — пояснил Алексанян.

Он добавил, что важнейшим критерием является внутренняя мотивация самого пациента. По словам врача, недопустимо проводить операцию под влиянием внешнего давления со стороны близких, поскольку это ведет к высокому риску разочарования и постоперационной депрессии.

Часто пациенты обращаются за изменением внешности под давлением близких людей — партнеров, родителей или друзей. В таких случаях важно помнить, что решение о пластической операции должно быть осознанным и исходить исключительно от самого человека. Еще одной распространенной причиной для отказа от пластической хирургии являются нереалистичные ожидания пациента. Многие приходят в клинику с идеей, что операция сделает их идеальными, однако реальность может оказаться далекой от этого, — резюмировал Алексанян.

Ранее хирург Дмитрий Прокопьев заявил, что россияне все чаще выбирают Киргизию для пластических операций и число таких пациентов за последние годы выросло в разы. По его словам, в летний сезон иностранцы, в основном из стран СНГ, могут составлять до 40% клиентов клиник.

