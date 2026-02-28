Россия и Китай запросили экстренный созыв Совбеза ООН по ситуации в Иране

Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана, сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН. Также созыв поддержали Франция, Бахрейн и Колумбия.

В связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Исламской Республики Иран Российская Федерация и Китай запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН, — говорится в сообщении.

По оценке российской стороны, действия США и Израиля против Ирана представляют собой прямое нарушение международного права. На заседании Россия намерена потребовать от Вашингтона и Тель-Авива немедленно прекратить эти действия. Дипломаты подчеркнули, что подобные опасные авантюры направлены на разрушение мира, стабильности и безопасности во всем регионе Ближнего Востока.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг Ирана, который подвергся атаке со стороны США и Израиля.