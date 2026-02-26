Не только цветы: что подарить артисту, чтобы он вас запомнил

Букеты на сцене — красивая традиция, но они вянут через несколько дней. Фанатам, которые хотят оставить у любимого артиста что-то личное и долговечное, стоит задуматься о более оригинальном подарке. Вопрос о том, что подарить артисту, чтобы он запомнил именно вас, волнует многих — и ответ на него есть.

Артисту-мужчине можно вручить именной брелок с гравировкой, стильный блокнот для записей или эскизов, карманный компас или брелок-мультитул в подарочной упаковке, небольшую картину или постер с его портретом, выполненный в необычной технике, а также браслет или кулон с символикой, связанной с его творчеством.

Артистке-женщине подойдут украшения ручной работы — кольцо или серьги без претензии на дорогой подарок, миниатюрный флакон с красивой упаковкой, расписной шелковый платок, изящная шкатулка или открытка, написанная каллиграфом с теплыми словами, а также небольшая мягкая игрушка с именной биркой.

Отдельно стоит сказать о еде: дарить продукты, а тем более домашнюю выпечку или приготовленные блюда,— не лучшая идея. Артисты физически не могут проверить состав и условия приготовления, поэтому такие подарки просто не принимаются из соображений безопасности. Это не обидный отказ — это стандартная практика.

Универсальный вариант — красивая открытка с искренним текстом плюс небольшой арт-объект: гравюра, значок или магнит с символом города, где проходит концерт. Именно такой презент одинаково уместен и для мужчины, и для женщины.

Думая о том, что подарить артисту на память, выбирайте то, что несет смысл: маленький, но личный подарок запоминается куда лучше дорогого, но безликого.

