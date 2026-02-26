Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 09:15

Не только цветы: что подарить артисту, чтобы он вас запомнил

Не только цветы: что подарить артисту, чтобы он вас запомнил Не только цветы: что подарить артисту, чтобы он вас запомнил Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Букеты на сцене — красивая традиция, но они вянут через несколько дней. Фанатам, которые хотят оставить у любимого артиста что-то личное и долговечное, стоит задуматься о более оригинальном подарке. Вопрос о том, что подарить артисту, чтобы он запомнил именно вас, волнует многих — и ответ на него есть.

Артисту-мужчине можно вручить именной брелок с гравировкой, стильный блокнот для записей или эскизов, карманный компас или брелок-мультитул в подарочной упаковке, небольшую картину или постер с его портретом, выполненный в необычной технике, а также браслет или кулон с символикой, связанной с его творчеством.

Артистке-женщине подойдут украшения ручной работы — кольцо или серьги без претензии на дорогой подарок, миниатюрный флакон с красивой упаковкой, расписной шелковый платок, изящная шкатулка или открытка, написанная каллиграфом с теплыми словами, а также небольшая мягкая игрушка с именной биркой.

Отдельно стоит сказать о еде: дарить продукты, а тем более домашнюю выпечку или приготовленные блюда,— не лучшая идея. Артисты физически не могут проверить состав и условия приготовления, поэтому такие подарки просто не принимаются из соображений безопасности. Это не обидный отказ — это стандартная практика.

Универсальный вариант — красивая открытка с искренним текстом плюс небольшой арт-объект: гравюра, значок или магнит с символом города, где проходит концерт. Именно такой презент одинаково уместен и для мужчины, и для женщины.

Думая о том, что подарить артисту на память, выбирайте то, что несет смысл: маленький, но личный подарок запоминается куда лучше дорогого, но безликого.

Ранее мы рассказывали, как делать красивые комплименты.

советы
общество
подарки
артисты
сцена
фанаты
поклонники
звезды
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Россиянин убил соседа из-за долга
Адвокат рассказал, как участникам СВО защищать себя от мошенников
У россиянки украли деньги, которые она везла мошенникам
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.