26 февраля 2026 в 10:13

Военэксперт оценил шансы Ирана создать ракеты, способные долететь до США

Военэксперт Сивков: Ирану нужно 10 лет на создание ракет, которые долетят до США

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ирану потребуется около 10 лет на разработку ракет, способных достичь территории США, заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. Так он прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа, указавшего на стремление Тегерана создать подобное оружие. По словам военного эксперта, в настоящее время иранцы располагают ракетами, способными преодолевать расстояние до 3 тыс. км.

Имея ракеты, способные лететь на 2–3 тыс. км, иранцы вполне могут разработать оружие, которое будет преодолевать вдвое-втрое большее расстояние. Особенно учитывая тот факт, что Соединенные Штаты угрожают Тегерану. Но Иран расположен в районе, прилегающем к центральным областям Евразии, то есть это территории, которые очень удалены от США. Для того чтобы построить ракету, которая будет способна достичь Штатов, им потребуется значительное время, потому что она должна лететь в пределах 12 тыс. км. В ближайшей перспективе, это в пределах 5–10 лет, такая ракета у Ирана вряд ли появится, — высказался Сивков.

Ранее отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Вашингтон рассматривает три сценария нападения на Тегеран. По его словам, на фоне нарастающей напряженности Штаты прорабатывают все три варианта действий.

