Раскрыты сценарии возможной атаки США на Иран Экс-главком НАТО Ставридис указал, что США имеют три сценария атаки на Иран

Вашингтон может использовать три сценария нападения на Тегеран, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. По его словам, на фоне общей напряженности США разрабатывают все три варианта.

Первый сценарий — «бесконтактный». Это кибератаки, информационная война и радиочастотное оружие для выведения из строя микрочипов в иранских вооружениях.

Второй, наиболее реалистичный по мнению адмирала, — ограниченные удары по военным объектам. Для этого буду использоваться ракеты Tomahawk, беспилотники и истребители F-35.

Третий сценарий — масштабная операция продолжительностью в несколько недель. Удары будут наноситься по политическим, религиозным, нефтяным и военным целям.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратил внимание, что страна переживает сложные дни и готова любому развитию событий, включая военное противостояние с Ираном. Он обратился напрямую к иранскому руководству и предупредил, что любая атака на Израиль встретит ответ невиданной силы. Премьер также призвал оппозицию к сплочению, напомнив о важности единства в преддверии праздника Пурим.