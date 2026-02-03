Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:31

Актер Филимонов рассказал, в чем главная сложность реализации сценариев

Актер Филимонов: реализовать написанные сценарии очень сложно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Реализовать написанные сценарии очень сложно, рассказал «Вечерней Москве» актер Алексей Филимонов. Он отметил, что написал два проекта.

Думаю, это тоже никому не нужно. Сценарии вполне рабочие. Но киноиндустрия устроена так, что финансирование получают одни и те же люди либо их знакомые, — рассказал Филимонов.

По словам артиста, в индустрии все зависит от связей, а не от таланта. Он подчеркнул, что сейчас у него есть актерская работа.

Ранее актер Сергей Безруков завоевал награду «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в онлайн-сериале «Плевако». Он заявил, что эта победа — заслуга его супруги, режиссера и сценариста Анны Матисон, а затем добавил, что, несмотря на многолетний опыт, каждая роль для него — как первая.

