Безруков рассказал, кому обязан победе в «Золотом орле» Безруков заявил, что победа в «Золотом орле» стала заслугой его супруги Матисон

Актер Сергей Безруков завоевал награду «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в онлайн-сериале «Плевако». Он заявил, что эта победа — заслуга его супруги, режиссера и сценариста Анны Матисон.

Сериал «Плевако» был высоко оценен Экспертным советом Национальной киноакадемии России. Помимо награды Безрукову, проект получил приз как лучший проект онлайн-платформы, а его партнерша по съемочной площадке Ольга Лерман была признана лучшей актрисой онлайн-сериала. Получая награду, Безруков подчеркнул ключевую роль режиссера в успехе.

Мою роль удостоили «Золотого орла» – это, конечно, очень приятно. Я уже сказал все слова благодарности моей супруге, потому что это ее заслуга. Она и режиссер, и сценарист. Я помню, как она работала над сценарием, над каждым кадром и даже над моей ролью. Так что друзья мои, артисту надо прислушиваться к режиссеру. Тогда все будет хорошо, — рассказал Безруков.

Он добавил, что, несмотря на многолетний опыт, каждая роль для него — как первая. В биографии артиста работа со многими режиссерами. И каждый из них сыграл свою роль в победах Безрукова.

Самое главное, не терять ту самую свежесть восприятия. Каждый раз нужно что-то новое в себе открывать. Когда есть режиссер, который это новое в тебе открывает – это, конечно, большое счастье […]. Я рад, что и Аня продолжает со мной работать. Получилась наша общая победа, — уточнил артист.

Ранее сообщалось, что знаменитость также стал одним из победителей в главной кинономинации «Лучшая мужская роль в кино» за фильм «Август». Награду разделили сразу три актера: Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.