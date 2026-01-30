Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 23:00

Опубликован список победителей премии «Золотой орел»

Победители 24 номинаций кинопремии «Золотой орел» получили свои награды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Москве, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», прошла 24-я церемония вручения премии «Золотой орел». Экспертный совет Национальной киноакадемии России выбрал победителей в 24 номинациях.

Лучшим игровым фильмом признан «Август». Кинолента также завоевала несколько технических наград: за лучшие визуальные эффекты, монтаж и музыку. В главной кинономинации «Лучшая мужская роль в кино» победу разделили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков за совместную работу в фильме.

Лидером по количеству наград (семь статуэток) стала картина «Пророк. История Александра Пушкина». Она была отмечена за звук, костюмы и работу художника-постановщика.

В телевизионных номинациях высоко оценены проекты онлайн-платформ. Сериал «Плевако» получил награды как лучший проект онлайн-платформы, а его актеры Ольга Лерман и Сергей Безруков были названы лучшими актрисой и актером онлайн-сериала соответственно.

Телесериал «Атом» удостоился звания лучшего телевизионного сериала. Его исполнители Екатерина Климова и Алексей Гуськов получили награды за лучшие женскую и мужскую роли на телевидении.

В категории короткометражного кино победила лента «Немой» Арсена Аристакесяна, а лучшим анимационным фильмом признан «Булгаковъ» режиссера Станислава Соколова. В номинации «Лучший неигровой фильм» триумфовала картина «Путь» Светланы Музыченко.

По традиции была вручена специальная награда «За вклад в киноискусство». Ее получил сценарист и художник Александр Адабашьян.

Церемония вручения премии «Золотой орел» продемонстрировала разнообразие и высокий уровень современного российского кинематографа и телевидения, отметив как масштабные проекты, так и камерное авторское кино. Это одна из главных национальных кинопремий наряду с «Никой».

Ранее президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Глава государства подчеркнул, что лауреатов разных лет объединяют интерес к общему делу, смелость творческих идей и понимание важности кинематографа в жизни людей.

