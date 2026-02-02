«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»

Фильмы «Пророк. История Александр Пушкина» режиссера Феликса Умарова, а также «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева стали триумфаторами 24-й национальной кинопремии «Золотой орел». Глава Союза кинематографистов РФ и основатель премии Никита Михалков заявил, что они были лучшими по качеству, значению, глубине и мастерству». О чем эти ленты, за что подверглись критике зрителей и киноэкспертов, и почему победили — в материале NEWS.ru.

О чем фильм «Август»

Фильм «Август» получил по итогам кинопремии «Золотой орел» шесть статуэток, включая главные награды, — за лучший игровой фильм и мужскую роль. Лауреатами премии стали Никита Кологривый, Павел Табаков и Сергей Безруков.

«Август» вышел в российских кинотеатрах в сентябре 2025 года и собрал в прокате почти 1,5 млрд рублей. Это хорошие, но не рекордные цифры. Например, «Чебурашка 2» в новогодние праздники собрал более 5 млрд рублей.

«Август» — военно-шпионский триллер, экранизация романа «Момент истины» (второе название — «В августе сорок четвертого») писателя Владимира Богомолова. По сюжету, действие происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. Контрразведчики Смерша должны предотвратить диверсию на освобожденной территории и вычислить трех опасных диверсантов.

В фильме был задействован звездный актерский ансамбль. Главные роли сыграли Безруков, Кологривый, Табаков, Даниил Воробьев и другие исполнители. В картине также снялся заслуженный артист РФ Роман Мадянов — это одна из его последних ролей в кино.

Авторы ленты подчеркивают, что это современная экранизация, а не ремейк фильма 2001 года Михаила Пташука «В августе 44-го» с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным в главных ролях. На вручении кинопремии продюсер картины Константин Эрнст неоднократно подчеркивал этот факт.

За что зрители критиковали фильм «Август»

После выхода фильма «Август» на экраны зрители подвергли его жесткой критике. Им не понравилось то, что авторы ленты убрали часть сцен и добавили собственные, которых не было в книге. Многих возмутила батальная сцена в финале, которая заканчивается фразой «Бабушка приехала».

Зрители выразили мнение, что герои нового фильма не похожи на настоящих контрразведчиков, которые обладают большим терпением и умеют работать в рутине. Вместе с тем они отмечали очевидные преимущества киноистории — близкую современному зрителю динамичность повествования, прекрасную операторскую работу и игру Кологривого, который вжился в образ опытного и веселого военного.

«Август» — плагиат или качественное кино

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью NEWS.ru отказался комментировать сообщения о присуждении победы фильму «Август». По го словам, это коллективное решение киноакадемии, обсуждать которое не имеет смысла. При этом Шнейдеров усомнился в художественной ценности «Августа».

«На мой взгляд, это плагиат западных боевиков», — сказал собеседник.

Телекритик Александр Горбунов, наоборот, назвал «Август» качественным фильмом о русском менталитете.

«Не стоит забывать, что „Август“ повторно выпустили в прокат — что-то добавили, обновили. Это был прецедент. Почему во второй раз выпустили? Думаю, был интерес зрителей к этому проекту, как бы его ни ругали», — полагает Горбунов.

Он выразил мнение, что решение вручить премию за лучшую мужскую роль, по сути, актерскому ансамблю — Табакову, Безрукову и Кологривому — было правильным и справедливым. Успешные фильмы часто держатся не на одном исполнителе, а на коллективной актерской работе, подчеркнул он.

О чем фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

В номинации «Лучший режиссер» победил Феликс Умаров с фильмом «Пророк. История Александра Пушкина». Умарову 31 год, это первый его полнометражный фильм.

Его лента является экранизацией всем известной биографии великого русского поэта, но тем сложнее была задача сценариста (в номинации лучший сценарий тоже победил «Пророк». — NEWS.ru) и режиссера. В образе Пушкина — гения, бунтаря, рок-звезды эпохи — предстал Юра Борисов.

Зрители раскритиковали байопик за якобы нераскрытый образ писателя, отсутствие в ленте важных и канонических моментов биографии (например, не упоминается няня Арина Родионовна), а также за неуместные вставки с рэпом. Борисов совсем не похож на Александра Сергеевича, несмотря на то, что снимался в качественном кудрявом парике.

«Это очень современный и жесткий взгляд на гения, которого не понимают, не поняли и не приняли большинством (в светском обществе). Очень хорошо, что Феликс Умаров сумел очень тактично показать историю смерти Пушкина. Для меня это, безусловно, достойное кино», — отметилШнейдеров.

Горбунов в свою очередь подчеркнул, что все победители церемонии «Золотой орел» поднимают в своих работах важные патриотические темы, связанные с историей России. В этом смысле фильм «Пророк. История Александра Пушкина» — не исключение.

